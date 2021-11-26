Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за титул ЧМ

Первая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам завершилась вничью на 45-м ходу. Белыми фигурами, согласно жеребьёвке. Защищающему титул чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену достались чёрные фигуры. Счёт стал 0,5:0,5.

Матч будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Далее партии запланированы на 27, 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Во второй партии белыми фигурами будет играть Карлсен.