Мотор празднует очень важную победу над немцами в Лиге чемпионов. Как это было

В среду, 1 декабря, запорожский "Мотор" проведёт девятый матч текущего сезона в гандбольной Лиге чемпионов. Поединок состоится на домашней арене чемпионов Украины, Дворце спорта "Юность", и начнётся в 19:45 по Киеву. Следить за игрой мы вам предлагаем в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять трансляцию, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

"Мотор" продолжает боротся за 5-6 места, которые дадут право нашей команде выйти из групы. Украинцы соревнуются с бухарестским «Динамо», «Порту» и, собственно, с немцами.

«Мотор»: Комок, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Турченко, Молина Косано, Кравченко, Козакевич, Донцов, Себетич, Горига, Вьюнник, Касай, Васильев, Бохан, Тютюнник.

«Фленсбург-Хандевитт»: Мьоллер, Бурич, Голла, Нальд Йенсен, Сван, Мейер-Зиберт, Стейнхаузер, Менса Ларсен, Готтфридсон, Мюллер, Якобсен, Менсинг, Эйнарсон, Линдског.

"Мотор" (Запорожье, Украина) - "Фленсбург-Хандевитт" (Фленсбург и Хандевитт, Германия) 31:22

Второй тайм

Подведём итог матча. Первый тайм был очень равный, но уже после 45-й минуты матча наша команда полностью завладела преимуществом и добыла очень яркую и важную победу - 31:22. Всех с победой!!!

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 31:22

60 мин. Васильев дважды забросил в пустые ворота и поставил точку в матче. Отличная игра от наше команды

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 29:22

59 мин. И снова точный бросок от Пуховского. У нас уже всё залетает.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 28:22

58 мин. Команды обменялись точными бросками. Забросили Пуховский и Линдског.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 27:21

57 мин. 7-метровый реализовал Малашинскас. Уверенно наши парни играют во втором тайме.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 26:21

56 мин. Быстрая атака и точный бросок от Пуховского. В ответ пропускаем от Сванна.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 25:20

55 мин. Теперь уже Голла не сумел переиграть нашего голкипера. У Комка уже 42,5% сейвов.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 25:20

54 мин. Устали уже наши соперники, Мотор полностью контролирует игру. Отличный бросок от Денисова.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 24:20

53 мин. Рваный темп матча у нас. Очень много остановок. Захар Денисов обыграл Свана и забросил с позиции полусреднего.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 23:20

51 мин. Сван снова не сумел переиграть Комка. Геннадий - страшный сон для капитана гостей. У нас 7-метровый заработал Борис Пуховский. Наказание реализовал Малашинскас.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 22:20

50 мин. Соперники обменялись неточными бросками. Голкиперы играют очень уверенно.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 22:20

49 мин. Козакевич травмировал ногу и вынужден был покинуть площадку. Очень больно нашему игроку.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 22:20

48 мин. Браво, Комок. Сван с позиции полусреднего не смог переиграть нашего голкипера.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 22:20

47 мин. Бурич парировал бросок Пуховского. Очень равная у нас игра и во втором тайме.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 22:20

45 мин. Козакевич реализовал 7-метровый. Комок парировал бросок Свана.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 21:20

44 мин. Обменялись соперники точными бросками. У нас удаляют Малашинского.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 20:19

43 мин. Бохан переиграть голкипера не сумел, а Сван в следующей атаке сократил преимущество. Тайм-аут бер'т наший тренер. 20:19

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 20:18

42 мин. Бохан нарушает правила и арбитры назначают 7-метровый. Якобсен переиграл В'юнника, которій вішел на замену.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 20:17

40 мин. Быстрая атака и точный бросок от Касая. Отличный отрезок для Мотора.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 19:17

39 мин. Очередной сейв Комка и результативная атака от Себетича. Мы отрываемся.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 18:17

37 мин. Себетич и Ларссон отметились точными бросками.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 17:16

35 мин. Якобсен не смог реализовать выход один на один - отличная реакция Комка. В следующей атаке Пуховский развернулся, продавил защитника и забросил. 17:16

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 16:16

34 мин. Быстрый выход из защиты в атаку у нас получился. Касай вывел Мотор вперёд, но тут же Сван сравнивает счёт.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 15:15

33 мин. Васильев потерял мяч, но Якобсен не смог переиграть Комка. В следующей атаке наши снова забросить не смогли. Сухое начало тайма пока от украинцев.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 15:15

32 мин. Себетич бросал издали, но не переиграл Бурича. Оторватся от соперника нашим не удалось. Гости нас за это наказали. Забросил Голла. Счёт равный.

Второй тайм начался!!!

Первый тайм

Подведём небольшие итоги первого тайма. Очень равная игра у нас, соперники далеко друг друга не отпускают. Мы провалили начало встречи, но потом собрались и поймали свою игру. Стоит отметить отличные действия Комка и результативность Малашинского, который уже забросил 6 мячей.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 15:14

30 мин. Упустили мы Голлу и он забросил, когда находился спиной к воротам. Захар Денисов в быстрой атаке вывел нас вперёд. И тот-же Васильев после паса Комка в следующей атаке забросил в пустые ворота. Тайм окончен со счётом 15:14

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 13:12

28 мин. После ассиста Малашинского силовым броском забросил Пуховский. Мы впереди.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 12:12

28 мин. Голла продавил наших защитников и сравнял счёт. Менсинг травмировался и покинул площадку.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 12:11

28 мин. Очередной сейв от Комка, но Васильев не смог забросить в пустые ворота. Очень нервная и равная у нас игра.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 12:11

26 мин. Горига ошибся в атаке, но переиграть нашего голкипера Голла не смог. Браво, Геннадий.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 12:11

24 мин. Васильев отдал на Малашинского, который реализовал выход один на один. Мы выходим вперёд.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 11:11

23 мин. Пуховский нарушает правила и арбитр удалил нашего игрока. 7-метровый реализовал Якобсен.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 11:10

22 мин. Геннадий Комок поймал свою игру и уже совершил несколько отличных сейвов. Владислав Донцов силовым бросков выводит нас вперёд.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 10:10

21 мин. Быстрая атака от нашей команды и капитан "Мотора" Захар Денисов сравнивает счёт.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 9:10

20 мин. Упустили мы Якобсена и он вывел свою команду вперёд. В большинстве забросить мы не можем.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 9:9

18 мин. Счёт у нас снова сравнялся. Очень легко дали забросить Линдскогу. В следующей атаке отличный сейв совершил Комок. Гости сейчас играют в меншинстве.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 9:8

17 мин. Якобсен сравнивает счёт, а у нас снова забросил Горига. 3 из 3 для Дмитрия.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 8:7

16 мин. Голла и Малашинскас обменялись точными бросками. Равная игра у нас.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 7:6

15 мин. Отличная игра Комка, который совершил очередной сейв. Дмитрий Горига продавил защитника и вывел нас вперёд.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 6:6

13 мин. Упускаем Менсинга и он спокойно переиграл Комка. В следующей атаке Васильев снова сравнял счёт.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 5:5

12 мин. Отличная игра Комка, который парировал бросок Голлы. Но увы, в атаке нашем ничего создать не удалось.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 5:5

10 мин. Денис попал в лицо Эрнарсонну и мы будем играть в меншинстве. 7-метровый забросил Якобсен. Счёт равный.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 5:4

9 мин. Пропускаем атаку от Эрнарсонна, но быстро среагировали и Малашинскас забросил 7-метровий. Мы снова впереди.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 4:3

7 мин. Здорово отыграли запорожцы в защите. В атаке отдал Горига и Малашинскас забросил. Мы выходим вперёд.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 3:3

5 мин. Горига и Малашинскас силовыми бросками сравнивают счёт. Постепенно начинаем добавлять в активности.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 1:3

3 мин. Сложное начало матча для нашей команды. Пока что не можем сдержать соперника в зоне крайнего полусреднего.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 1:2

2 мин. Сравнивает счёт Малашинскас, но тут же пропускаем быструю атаку от Якобсена.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 0:1

1 мин. Окрывают счёт гости. Силовой бросок удался Менсингу.

"Мотор" - "Фленсбург-Хандевитт" 0:0

Матч начался!!! Перва атака от нашей команды.