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Новиков стал гражданином Болгарии
Слухи подтвердились
фото - XSPORT.ua
Чемпион Европы по греко-римской борьбе Семен Новиков получил болгарский паспорт, сообщает болгарское издание
Таким образом, 23-летний украинец покидает сборную Украины и продолжит карьеру в команде Болгарии.
Новиков дважды становился чемпионом мира в категории U-23, но не выступил на Олимпийских играх в Токио, поскольку в категории до 87 кг Украину представлял Жан Беленюк, который в Японии добыл золотую медаль.
Известно, что у Новикова и Беленюка неоднократно возникали конфликты.
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