Новиков стал гражданином Болгарии

Чемпион Европы по греко-римской борьбе Семен Новиков получил болгарский паспорт, сообщает болгарское издание Фокус .

Таким образом, 23-летний украинец покидает сборную Украины и продолжит карьеру в команде Болгарии.

Новиков дважды становился чемпионом мира в категории U-23, но не выступил на Олимпийских играх в Токио, поскольку в категории до 87 кг Украину представлял Жан Беленюк, который в Японии добыл золотую медаль.

Известно, что у Новикова и Беленюка неоднократно возникали конфликты.