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Новиков стал гражданином Болгарии

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Новиков стал гражданином Болгарии

фото - XSPORT.ua

Новина українською

Чемпион Европы по греко-римской борьбе Семен Новиков получил болгарский паспорт, сообщает болгарское издание Фокус.

Таким образом, 23-летний украинец покидает сборную Украины и продолжит карьеру в команде Болгарии.

Новиков дважды становился чемпионом мира в категории U-23, но не выступил на Олимпийских играх в Токио, поскольку в категории до 87 кг Украину представлял Жан Беленюк, который в Японии добыл золотую медаль.

Известно, что у Новикова и Беленюка неоднократно возникали конфликты.

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В статье: греко-римская борьба Семен Новиков
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