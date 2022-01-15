Известный украинский тяжеловес объявил о завершении карьеры

Украинский тяжеловес, трехкратный чемпион Европы и призер чемпионата мира Дмитрий Чумак объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке:

"17 лет. Фантастические 17 лет. Именно столько я посвятил большому спорту. И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать, что завершаю профессиональную карьеру.

Сколько же было. Сколько радостей, адреналина и положительных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок. И победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем.

Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, верил, и болел за меня и мою команду! Моя семья – это один из залогов успеха. Люблю тебя, Алиса Чумак.

Обнимаю каждого своего болельщика.

Так же спасибо всем мудакам, которые создавали проблемы и неприятности, от этого я становился только сильнее (вас не обнимаю).

Ну а теперь пора двигаться дальше. К новым вершинам. Всех люблю, всех обнял" – написал он.