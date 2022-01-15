  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Известный украинский тяжеловес объявил о завершении карьеры
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный украинский тяжеловес объявил о завершении карьеры

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Спасибо за отличные выступления

Известный украинский тяжеловес объявил о завершении карьеры

фото - Facebook НОК Украины

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тяжеловес, трехкратный чемпион Европы и призер чемпионата мира Дмитрий Чумак объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке:

"17 лет. Фантастические 17 лет. Именно столько я посвятил большому спорту. И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать, что завершаю профессиональную карьеру.

Сколько же было. Сколько радостей, адреналина и положительных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок. И победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем.

Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, верил, и болел за меня и мою команду! Моя семья – это один из залогов успеха. Люблю тебя, Алиса Чумак.

Обнимаю каждого своего болельщика.

Так же спасибо всем мудакам, которые создавали проблемы и неприятности, от этого я становился только сильнее (вас не обнимаю).

Ну а теперь пора двигаться дальше. К новым вершинам. Всех люблю, всех обнял" – написал он.

Напомним, что ранее Свитолина показала линейку одежды, в которой выступит на АО.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Чумак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...