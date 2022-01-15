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Известный украинский тяжеловес объявил о завершении карьеры
Спасибо за отличные выступления
фото - Facebook НОК Украины
Украинский тяжеловес, трехкратный чемпион Европы и призер чемпионата мира Дмитрий Чумак объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке:
"17 лет. Фантастические 17 лет. Именно столько я посвятил большому спорту. И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать, что завершаю профессиональную карьеру.
Сколько же было. Сколько радостей, адреналина и положительных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок. И победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем.
Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, верил, и болел за меня и мою команду! Моя семья – это один из залогов успеха. Люблю тебя, Алиса Чумак.
Обнимаю каждого своего болельщика.
Так же спасибо всем мудакам, которые создавали проблемы и неприятности, от этого я становился только сильнее (вас не обнимаю).
Ну а теперь пора двигаться дальше. К новым вершинам. Всех люблю, всех обнял" – написал он.
Напомним, что ранее Свитолина
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