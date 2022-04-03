Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Екатерина Усик: Когда же этот Шариков сдохнет вместе со своим 81% поддержки
Мы все желаем стране мордора смерти
Getty Images / Global Images Ukraine
Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик на своей странице в Instagram выразила гневную боль из-за войны в Украине.
"Сил уже нет на все это смотреть, чувствовать боль при каждом звуке. Каждая новость сильнее и сильнее избивает. Умирают дети. Что может быть ужаснее.
Как сложно достаются дети, люди идут на разные испытания, и так их просто теряют. Еще раз в 2022 году. Б***ь, эра технологий – живи и развивайся.
Когда этот Шариков сдохнет вместе со своими 81% поддержки. Они вообще понимают, что поддерживают?" – написала она.
Напомним, что ранее Виталий Кличко
Популярное сейчас
- В Венгрии проходят парламентские выборы. Пророссийские силы могут проиграть
- Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты
- ВСУ поразили восемь воздушных целей за 2 апреля
- Кличко о путине: Психически здоровый человек не мог на такое пойти
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети