Екатерина Усик: Когда же этот Шариков сдохнет вместе со своим 81% поддержки

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик на своей странице в Instagram выразила гневную боль из-за войны в Украине.

"Сил уже нет на все это смотреть, чувствовать боль при каждом звуке. Каждая новость сильнее и сильнее избивает. Умирают дети. Что может быть ужаснее.

Как сложно достаются дети, люди идут на разные испытания, и так их просто теряют. Еще раз в 2022 году. Б***ь, эра технологий – живи и развивайся.

Когда этот Шариков сдохнет вместе со своими 81% поддержки. Они вообще понимают, что поддерживают?" – написала она.