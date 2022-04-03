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Екатерина Усик: Когда же этот Шариков сдохнет вместе со своим 81% поддержки

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(3 голосов)

Мы все желаем стране мордора смерти

Екатерина Усик: Когда же этот Шариков сдохнет вместе со своим 81% поддержки

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик на своей странице в Instagram выразила гневную боль из-за войны в Украине.

"Сил уже нет на все это смотреть, чувствовать боль при каждом звуке. Каждая новость сильнее и сильнее избивает. Умирают дети. Что может быть ужаснее.

Как сложно достаются дети, люди идут на разные испытания, и так их просто теряют. Еще раз в 2022 году. Б***ь, эра технологий – живи и развивайся.

Когда этот Шариков сдохнет вместе со своими 81% поддержки. Они вообще понимают, что поддерживают?" – написала она.

Напомним, что ранее Виталий Кличко дал характеристику рашисту путину.

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В статье: Александр Усик
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