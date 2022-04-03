Кличко о путине: Психически здоровый человек не мог на такое пойти

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, городской голова Киева Виталий Кличко охарактеризовал решение путина о нападении на Украину.

"Я считаю, что психически здоровый человек никогда не мог пойти на такие вещи. Он не здоров. Что можно думать о человеке, который разрушил жизнь миллионов людей в Украине, унес тысячи жизней, принес трагедию в нашу страну?

Я очень удивлен, когда имею информацию о том, что более 70% россиян поддерживают военные действия в Украине, так называемую спецоперацию.

Я знаю, почему это происходит. Я родился в Советском Союзе и знаю, как работает пропаганда. Но еще россияне не поняли, что это трагедия не только для Украины, но и большая трагедия для Российской Федерации.

К сожалению, они это осознают, когда не смогут связаться со своими родными, потому что многие забирают телефоны. Когда они будут получать информацию, что их сыновья, мужья, братья уже не живы, однажды их будет критическая масса, и каждый из них задаст себе вопрос: "Что мы там делали?" – сказал он в интервью Гордону.