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Тайгер Вудс может вернуться в спорт спустя год после травм, полученных в аварии
Легендарный гольфист не завершает карьеру
Фото: GOLF.com
Легендарный гольфист Тайгер Вудс заявил, что рассматривает возможность возвращения в профессиональный спорт спустя год после автомобильной аварии. Американец попал в ДТП в феврале прошлого года, получив множественные травмы ноги. Он сообщил о намерениях так:
"Я направляюсь сегодня в Огасту для продолжения моей подготовки и практики. Я приму решение о выступлениях перед началом самого турнира".
Пятнадцатикратный победитель "Major"-турниров по гольфу может вернуться на турнире "Мастерс" в Огасте, Джорджия. Последний турнир "Мэйджора" 46-летний Вудс выиграл в 2019 году именно в Джорджии.
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