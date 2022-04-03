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Тайгер Вудс может вернуться в спорт спустя год после травм, полученных в аварии

Другие виды
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Легендарный гольфист не завершает карьеру

Тайгер Вудс может вернуться в спорт спустя год после травм, полученных в аварии

Фото: GOLF.com

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный гольфист Тайгер Вудс заявил, что рассматривает возможность возвращения в профессиональный спорт спустя год после автомобильной аварии. Американец попал в ДТП в феврале прошлого года, получив множественные травмы ноги. Он сообщил о намерениях так:

"Я направляюсь сегодня в Огасту для продолжения моей подготовки и практики. Я приму решение о выступлениях перед началом самого турнира".

Пятнадцатикратный победитель "Major"-турниров по гольфу может вернуться на турнире "Мастерс" в Огасте, Джорджия. Последний турнир "Мэйджора" 46-летний Вудс выиграл в 2019 году именно в Джорджии.

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В статье: гольф Тайгер Вудс
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