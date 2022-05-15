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Ольга Саладуха: Бюджет в спорте – это первое, куда нужно вкладывать деньги

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После войны – так и будет

Ольга Саладуха: Бюджет в спорте – это первое, куда нужно вкладывать деньги

instagram.com/olga_saladukha

UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Украины Ольга Саладуха рассказала о развитии спорта после войны. Ее слова цитирует XSport:

"Мы видим, что есть проблемы. Ни для кого не секрет, что война бьет по нашему экономическому развитию. Действительно, где-то сокращается, где-то убирается.

Но через фонды международного сообщества многие спортсмены, многие тренеры выезжают на сборы, готовятся к соревнованиям.

Мы же понимаем, что через полтора года будут Олимпийские игры. Хотелось бы, чтобы наша страна была представлена ​​там как можно лучше. В следующем году мы будем настаивать на том, что спорт – это первое, куда нужно вкладывать деньги.

Следует пересмотреть уроки физкультуры, нужно переводить их на физическую двигательную активность. Надо, наверное, убирать стандартные программы, тесты, поощрять детей ходить на уроки физкультуры, двигаться. Поскольку это наше здоровье, здоровье наших детей.

Бюджет в спорте – это первое, куда нужно вкладывать деньги, потому что это наше развитие. Это и о психологическом, и о физическом здоровье. Думаю, мы будем все подчеркивать, что о спорте забывать невозможно.

Об олимпийском спорте и о массовом. А также обсуждать уроки физической активности" – сказала она.

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В статье: Ольга Саладуха
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