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Шахматы. FIDE позволило выступать россиянам и белорусам под флагом организаци до конца года
Выгнать к чертям – было бы правильнее
фото - mk.ru
Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.
Об этом сообщает официальный сайт FIDE. Изначально это решение действовало до 31 мая 2022 года, но его решили продлить.
Отмечается, что с нового года при отсутствии новых запросов о невозможности выступления представителей стран-агрессоров они будут возвращены в федерации, таким образом позволив выступать под флагами россии и беларуси.
Напомним, что FIDE пользуется авторитетом очень коррупционной организации, а потому любые принимаемые решения могут быть противопоставлены здравому смыслу.
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