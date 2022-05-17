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Эпицентр-Подоляне и Прометей - чемпионы Украины
Такое решение приняли из-за военного положения
Исполнительный комитет Федерации волейбола Украины принял решение о досрочном завершении мужских и женских соревнований сезона 2021/22.
Чемпионами в мужской и женской лигах стали "Эпицентр-Подоляне" и "Прометей" соответственно.
Мужская Суперлига:
1 место – "Эпицентр-Подоляне"
2 место – "Барком-Кажаны"
3 место – "Днепр-Прометей"
Женская Суперлига:
1 место – "Прометей"
2 место – "Химик"
3 место – "Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ"
Рейтинги команд, участвующих в еврокубках, будут формироваться по итогам первого этапа.
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