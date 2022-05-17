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Эпицентр-Подоляне и Прометей - чемпионы Украины

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Такое решение приняли из-за военного положения

Эпицентр-Подоляне и Прометей - чемпионы Украины

Новина українською

Исполнительный комитет Федерации волейбола Украины принял решение о досрочном завершении мужских и женских соревнований сезона 2021/22.

Чемпионами в мужской и женской лигах стали "Эпицентр-Подоляне" и "Прометей" соответственно.

Мужская Суперлига:

1 место – "Эпицентр-Подоляне"

2 место – "Барком-Кажаны"

3 место – "Днепр-Прометей"

Женская Суперлига:

1 место – "Прометей"

2 место – "Химик"

3 место – "Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ"

Рейтинги команд, участвующих в еврокубках, будут формироваться по итогам первого этапа.

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