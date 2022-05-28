Украинские фехтовальщики выиграли золото и бронзу на этапе Кубка мира

Украинцы Владимир Станкевич и Игорь Рейзлин приняли участие в соревнованиях по фехтованию в рамках этапа Кубка мира в Тбилиси. Первый занял первое место, второй – третье.

В финальном поединке Владимир Станкевич победил венгра Мате Коха со счетом 15:9. На предыдущей стадии соревнований именно Станкевич победил другого украинца – Игоря Рейзлина.

Для Владимира Станкевича данная победа стала первой в профессиональной карьере. Ранее он лишь однажды брал серебро на этапе Чемпионата Европы в том же Тбилиси.