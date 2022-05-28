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Украинские фехтовальщики выиграли золото и бронзу на этапе Кубка мира
У Владимира Станкевича – золото
Фото: Sportarena
Украинцы Владимир Станкевич и Игорь Рейзлин приняли участие в соревнованиях по фехтованию в рамках этапа Кубка мира в Тбилиси. Первый занял первое место, второй – третье.
В финальном поединке Владимир Станкевич победил венгра Мате Коха со счетом 15:9. На предыдущей стадии соревнований именно Станкевич победил другого украинца – Игоря Рейзлина.
Для Владимира Станкевича данная победа стала первой в профессиональной карьере. Ранее он лишь однажды брал серебро на этапе Чемпионата Европы в том же Тбилиси.
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