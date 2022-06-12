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Украинский гимнаст Радивилов победил на этапе Кубка мирового вызова

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Добыл золото в финале опорного прыжка

Украинский гимнаст Радивилов победил на этапе Кубка мирового вызова

Фото: Спорт 24

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Игорь Радивилов одержал победу на этапе Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике, который проходит в хорватском Осиеке. Украинец добыл золото в финале опорного прыжка.

Ранее в карьере он получал и другие награды в этом виде спортивной гимнастики. К примеру, на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году он завоевал бронзовую медаль. На Чемпионатах мира: два серебра (2014 и 2017) и одну бронзу (2019). На Чемпионатах Европы: 2 золота (2020 и 2021) и 4 серебра (2012, 2014, 2015 и 2018).

Кубок мирового вызова

Опорный прыжок

  1. Игорь Радивилов (Украина) – 14,866
  2. Кайо Соуза (Бразилия) – 14,616
  3. Адем Асил (Турция) – 14,483
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В статье: спортивная гимнастика Игорь Радивилов
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