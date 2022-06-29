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Михаил Романчук финишировал шестым на чемпионате мира в Будапеште
Украинец не смог побороться за подиум
Михаил Романчук завершил выступление на чемпионате мира в Будапеште.
Впервые в карьере он провел заплыв на дистанции 10 км и финишировал шестым. Золотая медаль ЧМ на 10 км досталась Грегорио Пальтриньери. На втором и третьем месте расположились Доменик Ачеренцы и Флориан Веллбруку соответственно.
Напомним, ранее Михаил завоевал первую в истории Украины медаль чемпионата мира на открытой воде.
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