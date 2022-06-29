Михаил Романчук финишировал шестым на чемпионате мира в Будапеште

Михаил Романчук завершил выступление на чемпионате мира в Будапеште.

Впервые в карьере он провел заплыв на дистанции 10 км и финишировал шестым. Золотая медаль ЧМ на 10 км досталась Грегорио Пальтриньери. На втором и третьем месте расположились Доменик Ачеренцы и Флориан Веллбруку соответственно.

Напомним, ранее Михаил завоевал первую в истории Украины медаль чемпионата мира на открытой воде.