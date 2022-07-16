Украина завоевала десятое золото на Всемирных играх-2022

Сборная Украины дополнила свой медальный зачет еще двумя наградами на Всемирных играх-2022, проходящих в эти дни в Бирмингеме (США).

В 9-ый соревновательный день наши акробаты Виктория Козловская и Таисия Марченко завоевали 10 золото для национальной команды, сначала победив в квалификации, а затем и в основных соревнованиях.

Еще одно золото мог добыть для нас Данило Фильченко, соревнующийся в водолыжном спорте, но в финале по фигурному катанию судьи буквально украли у него победу. Сначала наш спортсмен шел первым, но рефери пересмотрели свой вердикт и отдали золото упавшему во время своего выступления американцу. Первым решением 5 судей занизили оценки для местного представителя, но затем трое из низ изменили свой вердикт.

Таким образом, после 9 дней соревнований у национальной сборной Украины есть в своем активе 34 награды (10-10-14), что позволяет нам идти на 5 командном месте. У наших спортсменов есть отличные шансы побороться даже за ТОП 2, ведь итальянцы, идущие на втором месте, имеют всего на одно золото больше.