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14 украинских спортсменов поборются за медали в последний день Всемирных игр-2022
Медалей будет много
Завтра, 18 июля, в Бирмингеме (США) стартует последний день Всемирных игр-2022. Украину представят 14 спортсменов, они будут бороться за медали.
Как минимум четыре серебра уже можно добавлять в корзину национальной команды. В дисциплине муэй тай в финалах выступят сразу четыре представителя Украины.
Время – местное
Женщины, 48 кг. Финал
18:15. Анастасия Кулинич – Реган Говинг (Канада)
Мужчины, 57 кг. За третье место
19:05. Владислав Никитась - Саиф Закзук (Иордан)
Мужчины, 63,5кг. Финал
19:15. Игорь Любченко - Вирасак Чарахаджад (Таиланд)
Мужчины, 71 кг. Финал
20:55. Александр Ефименко - Чанет Нитуторн (Таиланд)
Мужчины, 91 кг. Финал
22:35. Олег Примачев - Мэтью Бейкер (США)
В эстафете по спортивному ориентированию выступят украинцы Елена Бабич, Екатерина Дзема, Руслан Глебов, Александр Кратов (17:00). В спортивной акробатике сразятся Станислав Кукурудз, Юрий Пуш, Юрий Савка, Тарас Яруш (17:45 – квалификация; 25:25 – финал).
В прыжках на батуте нас будет представлять Виталий Войтов (18:10 – квалификация; 21:00 – финал).
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