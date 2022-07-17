14 украинских спортсменов поборются за медали в последний день Всемирных игр-2022

Завтра, 18 июля, в Бирмингеме (США) стартует последний день Всемирных игр-2022. Украину представят 14 спортсменов, они будут бороться за медали.

Как минимум четыре серебра уже можно добавлять в корзину национальной команды. В дисциплине муэй тай в финалах выступят сразу четыре представителя Украины.

Время – местное

Женщины, 48 кг. Финал

18:15. Анастасия Кулинич – Реган Говинг (Канада)

Мужчины, 57 кг. За третье место

19:05. Владислав Никитась - Саиф Закзук (Иордан)

Мужчины, 63,5кг. Финал

19:15. Игорь Любченко - Вирасак Чарахаджад (Таиланд)

Мужчины, 71 кг. Финал

20:55. Александр Ефименко - Чанет Нитуторн (Таиланд)

Мужчины, 91 кг. Финал

22:35. Олег Примачев - Мэтью Бейкер (США)

В эстафете по спортивному ориентированию выступят украинцы Елена Бабич, Екатерина Дзема, Руслан Глебов, Александр Кратов (17:00). В спортивной акробатике сразятся Станислав Кукурудз, Юрий Пуш, Юрий Савка, Тарас Яруш (17:45 – квалификация; 25:25 – финал).

В прыжках на батуте нас будет представлять Виталий Войтов (18:10 – квалификация; 21:00 – финал).