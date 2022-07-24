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Украина завоевала всего одну медаль на чемпионате мира по фехтованию
Мало, но все впереди
https://prosportua.com
Сборная Украины завершила выступления на прошедшем на днях чемпионате мира по фехтованию в египетском Каире.
Единственную награду в составе нашей команды завоевал Игорь Рейзлин – бронза в индивидуальных соревнованиях.
Это самый плохой результат на чемпионатах мира с 2007 года. Никогда больше у нашей команды не было одной медали.
Общий зачет по итогам мирового первенства возглавила команда Франции, завоевавшая 8 наград. Украина оказалась на 11-м месте.
Напомним, что ранее украинка Бех-Романчук
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