  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украина завоевала всего одну медаль на чемпионате мира по фехтованию
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина завоевала всего одну медаль на чемпионате мира по фехтованию

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Мало, но все впереди

Украина завоевала всего одну медаль на чемпионате мира по фехтованию

https://prosportua.com

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завершила выступления на прошедшем на днях чемпионате мира по фехтованию в египетском Каире.

Единственную награду в составе нашей команды завоевал Игорь Рейзлин – бронза в индивидуальных соревнованиях.

Это самый плохой результат на чемпионатах мира с 2007 года. Никогда больше у нашей команды не было одной медали.

Общий зачет по итогам мирового первенства возглавила команда Франции, завоевавшая 8 наград. Украина оказалась на 11-м месте.

Напомним, что ранее украинка Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2022 по легкой атлетике.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: фехтование сборная Украины по фехтованию
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде