Двукратного чемпиона мира по метанию копья избили и выбросили за борт яхты

Двукратный чемпион мира (2019, 2022) по метанию копья Андерсон Питерс попал в неприятную ситуацию.

На одной из вечеринок, организованной на яхте, коллеги Питерса избили его и выбросили за борт.

Слава богу, приземление получилось мягким, тяжелых травм спортсмен не получил. После инцидента полиция составила протокол на напавших и взяла несколько человек под стражу.