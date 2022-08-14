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Двукратного чемпиона мира по метанию копья избили и выбросили за борт яхты
Надеемся на мягкое приземление
https://olympics.com
Двукратный чемпион мира (2019, 2022) по метанию копья Андерсон Питерс попал в неприятную ситуацию.
На одной из вечеринок, организованной на яхте, коллеги Питерса избили его и выбросили за борт.
Слава богу, приземление получилось мягким, тяжелых травм спортсмен не получил. После инцидента полиция составила протокол на напавших и взяла несколько человек под стражу.
Напомним, что ранее Усик
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