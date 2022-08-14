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Двукратного чемпиона мира по метанию копья избили и выбросили за борт яхты

Другие виды
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Надеемся на мягкое приземление

Двукратного чемпиона мира по метанию копья избили и выбросили за борт яхты

https://olympics.com

UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира (2019, 2022) по метанию копья Андерсон Питерс попал в неприятную ситуацию.

На одной из вечеринок, организованной на яхте, коллеги Питерса избили его и выбросили за борт.

Слава богу, приземление получилось мягким, тяжелых травм спортсмен не получил. После инцидента полиция составила протокол на напавших и взяла несколько человек под стражу.

Напомним, что ранее Усик объявил о выпуске собственной NFT-коллекции.

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