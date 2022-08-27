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Китайская бадминтонистка заявила, что ей приказали проиграть в полуфинале Олимпиады
В итоге Е Чжаоин выиграла лишь бронзу соревнования
Фото: InsideTheGames
Китаянка Е Чжаоин, в прошлом одна из лучших бадминтонисток мира, в интервью изданию Inside the Games рассказала о своем участии в Олимпиаде-2000 в Сиднее, Австралия. Тогда она завоевала бронзовую медаль.
Как утверждает Чжаоин, перед полуфинальным матчем против другой китаянки – Гун Чжичао – ей приказали проиграть. Е говорит, что главный тренер сборной Китая Ли Юнбо, а также коуч женской команды Тан Сюехуа сказали ей "убедительно проиграть", потому что якобы у Чжичао больше шансов победить в финале. Так описывает свои чувства Е Чжаоин:
"Ты чувствуешь себя очень бессильной, ведь ты одна против всей системы. Олимпийские игры – это возможность, которая предоставляется спортсмену почти раз в жизни, поэтому очень грустно, когда ты вынуждена проиграть. Но как личность я ничего не могла противопоставить системе".
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