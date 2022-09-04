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Сборная Украины разорвала Португалию и досрочно попала на женский Евро-2023 по волейболу

Другие виды
(2 голосов)

У украинок – 4 победы в 4 матчах

Сборная Украины разорвала Португалию и досрочно попала на женский Евро-2023 по волейболу

Фото: Possible11

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины провела очередной матч отбора на предстоящий Евро-2023 по волейболу. Украинки уже во второй раз в этом году сыграли со сборной Португалии – и во второй раз обыграли соперниц 3:0.

Таким образом, у Украины уже четыре победы в четырех матчах квалификационного турнира, что равняется одиннадцати очкам. У ближайших преследовательниц – сборной Венгрии – десять очков. У третьей и четвертой команд, Португалии и Кипра, по три и ноль очков соответственно.

Таким образом, Украина досрочно квалифицировалась на предстоящий Евро. Помимо украинок, на турнир также отобрались сборные Чехии, Словении, Испании, Словакии и Греции.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу чемпионат Европы по волейболу
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