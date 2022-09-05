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Украинская триатлонистка Юлия Елистратова попала в аварию
Спортсменка просит помочь в восстановлении машины
Украинская триатлонистка Юлия Елистратова попала в аварию, пишет сама спортсменка на своей странице в Facebook.
Авария произошла в тот момент, когда они возвращались из очередной поездки. На встречу выехала машина с пьяным подростком за рулем. Чтобы избежать лобового столкновения, вынуждены были съехать в кювету. В результате машина опрокинулась несколько раз.
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Источник:XSport.ua
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