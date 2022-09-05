Украинская триатлонистка Юлия Елистратова попала в аварию, пишет сама спортсменка на своей странице в Facebook.

Авария произошла в тот момент, когда они возвращались из очередной поездки. На встречу выехала машина с пьяным подростком за рулем. Чтобы избежать лобового столкновения, вынуждены были съехать в кювету. В результате машина опрокинулась несколько раз.