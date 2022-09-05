Тото Вольфф подозревает Ред Булл в сговоре с Цунодой

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф рассказал о том, что, если бы немецкая команда была ближе к борьбе за титул в этом году, он бы более детально проанализировал сход пилота "Альфа Таури" Юки Цуноды во время Гран-при Нидерландов.

"Если бы мы боролись за чемпионство, я бы внимательно изучил этот вопрос. Сейчас я думаю, что необходимо провести расследование для безопасности гонщиков и всех, кто находится на трассе. Пилот остановился, отстегнулся, проехал полный круг, ушёл на пит-стоп, проблема не была решена, они снова пристегнули ремни безопасности, он выехал и снова остановил болид.

Вероятно, это могло изменить ход гонки и мы могли бы выиграть, но в этом виде спорта слово "вероятно" не имеет никакого значения", — приводит слова Вольфа Motorsport Week.