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Италия – второй финалист чемпионата мира-2022 по волейболу

Другие виды
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Нас ждет хороший матч

Италия – второй финалист чемпионата мира-2022 по волейболу

https://www.sport.ru

UA-Футбол
Новина українською

Во втором полуфинале чемпионата мира-2022 по волейболу сборная Италии победила хозяев площадки, команду Словении.

Счет матча 3-0 (25-21; 25-22; 25-21) в пользу итальянцев.

Таким образом, в финале чемпионата мира сыграют команды Польши и Италии. Поединок состоится 11 сентября.

Эти команды уже встречались в финалах мирового первенства (2014, 2018). Оба раза сильнее становились поляки.

Напомним, что в первом полуфинале Польша победила Бразилию.

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В статье: волейбол
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