Италия – второй финалист чемпионата мира-2022 по волейболу

Во втором полуфинале чемпионата мира-2022 по волейболу сборная Италии победила хозяев площадки, команду Словении.

Счет матча 3-0 (25-21; 25-22; 25-21) в пользу итальянцев.

Таким образом, в финале чемпионата мира сыграют команды Польши и Италии. Поединок состоится 11 сентября.

Эти команды уже встречались в финалах мирового первенства (2014, 2018). Оба раза сильнее становились поляки.