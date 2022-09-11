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Италия – второй финалист чемпионата мира-2022 по волейболу
Нас ждет хороший матч
https://www.sport.ru
Во втором полуфинале чемпионата мира-2022 по волейболу сборная Италии победила хозяев площадки, команду Словении.
Счет матча 3-0 (25-21; 25-22; 25-21) в пользу итальянцев.
Таким образом, в финале чемпионата мира сыграют команды Польши и Италии. Поединок состоится 11 сентября.
Эти команды уже встречались в финалах мирового первенства (2014, 2018). Оба раза сильнее становились поляки.
Напомним, что в первом
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