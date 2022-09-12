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Италия – чемпион мира по волейболу. Первое чемпионство команды с 1998 года
Польша – на втором месте, Бразилия – на третьем
Фото: Getty Images
Завершился чемпионат мира-2022 по волейболу, проходивший в Польше и Словении. Примечательно, что сборные обеих стран-хозяек добрались до полуфинала турнира.
Польше удалось пройти Бразилию и ворваться в финал, Словения же проиграла Италии. В матче за третье место словенцы также проиграли – бразильцам со счетом 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18).
Польша же проиграла уже в финале турнира – сборной Италии со счетом 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25). Для итальянцев эта победа на чемпионате мира стала первой за 24 года, с 1998.
Чемпионат мира-2022 по волейболу
Финал
Сборная Польши – Сборная Италии 1:3
(25:22, 21:25, 18:25, 20:25)
Матч за третье место
Сборная Бразилии – Сборная Словении 3:1
(25:18, 25:18, 22:25, 25:18)
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