Италия – чемпион мира по волейболу. Первое чемпионство команды с 1998 года

Завершился чемпионат мира-2022 по волейболу, проходивший в Польше и Словении. Примечательно, что сборные обеих стран-хозяек добрались до полуфинала турнира.

Польше удалось пройти Бразилию и ворваться в финал, Словения же проиграла Италии. В матче за третье место словенцы также проиграли – бразильцам со счетом 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18).

Польша же проиграла уже в финале турнира – сборной Италии со счетом 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25). Для итальянцев эта победа на чемпионате мира стала первой за 24 года, с 1998.

Чемпионат мира-2022 по волейболу

Финал

Сборная Польши – Сборная Италии 1:3

(25:22, 21:25, 18:25, 20:25)

Матч за третье место

Сборная Бразилии – Сборная Словении 3:1

(25:18, 25:18, 22:25, 25:18)