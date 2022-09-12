  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Италия – чемпион мира по волейболу. Первое чемпионство команды с 1998 года
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Италия – чемпион мира по волейболу. Первое чемпионство команды с 1998 года

Другие виды
(1 голосов)

Польша – на втором месте, Бразилия – на третьем

Италия – чемпион мира по волейболу. Первое чемпионство команды с 1998 года

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Завершился чемпионат мира-2022 по волейболу, проходивший в Польше и Словении. Примечательно, что сборные обеих стран-хозяек добрались до полуфинала турнира.

Польше удалось пройти Бразилию и ворваться в финал, Словения же проиграла Италии. В матче за третье место словенцы также проиграли – бразильцам со счетом 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18).

Польша же проиграла уже в финале турнира – сборной Италии со счетом 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25). Для итальянцев эта победа на чемпионате мира стала первой за 24 года, с 1998.

Чемпионат мира-2022 по волейболу

Финал

Сборная Польши – Сборная Италии 1:3

(25:22, 21:25, 18:25, 20:25)

Матч за третье место

Сборная Бразилии – Сборная Словении 3:1

(25:18, 25:18, 22:25, 25:18)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Польши сборная Италии волейбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде