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Украинский олимпиец Чебан продал две золотые медали и отдал деньги на ВСУ

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Очень достойный поступок

Украинский олимпиец Чебан продал две золотые медали и отдал деньги на ВСУ

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан продал свои золотые медали Олимпиад 2012 и 2016, а вырученные деньги отдал на помощь Вооруженным силам Украины. Его слова цитирует 1+1:

"Аукцион уже прошел. Кончился не так, как планировалось, но довольно неплохо. Мы пытались привлечь внимание американскими медиа, о нас писали The Washington Post, TMZ Sport.

Заработали более 100 тысяч долларов, и это только начало. Мы ждали немного больше, потому что общались с организаторами этого аукциона, которые дали нам предварительную оценку по этим медалям. Сказали, что цена должна быть выше. Мы не ориентировались на эту цену, но хотели собрать больше.

Действительно жалко было отдавать, но я уверен, что эти медали должны принести больше, чем просто лежать на полке и пилиться. В какой-то момент страна мне предоставила хорошие возможности, и я хочу отплатить тем самым" – сказал он.

Напомним, что ранее скелетонист Гераскевич успешно выступил на этапе Кубка мира в США.

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В статье: Юрий Чебан
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