Прометей сохранил лидерство в турнирной таблице благодаря победе над Олимпом

30 декабря в чемпионате Чехии по волейболу среди женщин Экстралиги состоялся очередной тур, в котором украинский "Прометей" принимал пражский "Олимп".

Матч получился длинным и продолжался пять партий. Номинальным хозяевам удалось одержать волевую победу. От партии к партии преимущество переходило от одной к другой команде. Впоследствии игра перешла в тай-брейк, где "Прометей" не оставил шансов "Олимпу".

Чемпионат Чехии по волейболу. Женщины. Экстралига

"Прометей" (Днепропетровская область, Украина) – "Олимп" (Прага, Чехия) 3:2 (24:26, 25:17, 24:26, 25:22, 15:6)

В турнирной таблице чешской Экстралиги наш "Прометей" продолжает лидировать и опережает клуб "Простейов", с которым уже 5 января 2023 года встретится в городе Простейов.