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Гандбол. Сборная Украины опустила победу над Австрией, провалив концовку встречи
Украинцы выиграли первую половину встречи
ФГУ
Мужская сборная Украины по гандболу снова уступила Австрии в отборе на Евро-2024 — 28:31.
В рамках третьего тура сине-желтые вели с разницей в пять мячей, однако не смогли удержать преимущество в конце второго тайма.
В турнирной таблице наша сборная занимает третье место с двумя очками. Впереди — Австрия и Румыния, позади Фарерские острова. 26 апреля сине-желтые сыграют с Фарерами.
В финальную часть Евро-2024 выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в своих квартетах.
Отбор на Евро-2024 по гандболу. 4 тур. Группа 4.
Австрия – Украина – 31:28 (11:14)
Австрия: Айхбергер, Билык, Бозович, Вагнер, Вебер, Гербургер, Гутечек, Дамбек, Живкович, Кайпер, Катич, Кофлер, Ластро, Мисковец, Миттендорфер, Фриммель.
Украина: Комок, Акименко, Артеменко, Горига, Бурзак, Глушак, Горига, Горовой, Денисов, Жук, Ильченко, Кубатко, Миноцкий, Терехов, Тильте, Турченко, Тютюнник.
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