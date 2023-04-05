Польша отменила проведение этапа Кубка мира по фехтованию среди женщин из-за допуска россиян и беларусов

Польша отменила проведение этапа Кубка мира по фехтованию среди женщин в Познани после допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

"Польская федерация (PZS) сообщает, что в связи с сменой руководством Международной федерации фехтования (FIE) правил отбора на Кубок мира по рапирам среди женщин в Познани в отношении спортсменов и вспомогательного персонала, имеющих российские и белорусские паспорта, руководство PZS вынуждено отменить это состязание.

Введенные FIE на 4 апреля 2023 года изменения лишили организаторов Кубка мира – PZS и Университета Адама Мицкевича в Познани – любого влияния на процесс приема зарегистрированных участников и вспомогательного персонала, а также ввели метод проверки таких лиц на связи с агрессией в Украине, который отличается от предложенного ранее PZS и основан на неточных предпосылках, не гарантирует надлежащей проверки этих лиц.

Введенная FIE на 4 апреля 2023 года процедура означает, что украинские фехтовальщики не будут участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже 2024 года, а с другой стороны, существует риск допуска большого количества спортсменов с российскими и белорусскими паспортами плохо контролируемым способом.

Польская ассоциация фехтования поддерживает Федерацию фехтования Украины в ее стремлении устранить соревнования и мировую фехтовальную среду людей, которые поддерживают жестокую войну в Украине и одобряют режим Владимира Путина, потому, как организатор Кубка мира в Познани, она не могла смириться с такой ситуацией, " - сказано в сообщении.