Илья Ковтун признан лучшим спортсменом апреля

Национальный олимпийский комитет Украины на своем официальном сайте назвал лучших спортсменов апреля.

Лучшим атлетом луны стал гимнаста Илья Ковтун. Он завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы-2023.

Лучшей спортсменкой апреля стала фехтовальщица Анна Максименко. Она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира-2023 по фехтованию среди кадетов и юниоров.

Наставница Ильи Ирина Надюк признана лучшим тренером месяца.