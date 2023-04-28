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Илья Ковтун признан лучшим спортсменом апреля

Другие виды
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Спортсмен завоевал золото

Илья Ковтун признан лучшим спортсменом апреля

фото - xsport.ua

Новина українською

Национальный олимпийский комитет Украины на своем официальном сайте назвал лучших спортсменов апреля.

Лучшим атлетом луны стал гимнаста Илья Ковтун. Он завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы-2023.

Лучшей спортсменкой апреля стала фехтовальщица Анна Максименко. Она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира-2023 по фехтованию среди кадетов и юниоров.

Наставница Ильи Ирина Надюк признана лучшим тренером месяца.

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В статье: Илья Ковтун
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Источник:
Xsport.ua

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