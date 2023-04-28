Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илья Ковтун признан лучшим спортсменом апреля
Спортсмен завоевал золото
фото - xsport.ua
Национальный олимпийский комитет Украины на своем официальном сайте назвал лучших спортсменов апреля.
Лучшим атлетом луны стал гимнаста Илья Ковтун. Он завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы-2023.
Лучшей спортсменкой апреля стала фехтовальщица Анна Максименко. Она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира-2023 по фехтованию среди кадетов и юниоров.
Наставница Ильи Ирина Надюк признана лучшим тренером месяца.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Xsport.ua
Популярное сейчас
- Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов из тыла на фронт
- Президент Аль-Насра подал в отставку – Источник
- Залужный сообщил, сколько ракет россияне запустили по Украине в ночь на 28 апреля
- В боях под Бахмутом погиб волейболист Станислав Макайда
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн