Украинские фехтовальщики пропустят матчи чемпионата мира, где будут представлены россияне

Украинские фехтовальщики не выступят в одиночном разряде на чемпионате мира в Милане, который пройдет с 22 по 25 июля. Об этом рассказал президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

Наши спортсмены будут представлены во всех командных видах (где россиянам и белорусам запрещено выступать), но все личные женские турниры по фехтованию, а также мужские соревнования по фехтованию на шпагах будут вынуждены пропустить.

Этот турнир позволяет набрать очки в мировой рейтинг, определяющий участников Олимпиады 2024.