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Украинские фехтовальщики пропустят матчи чемпионата мира, где будут представлены россияне

Другие виды
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Теряем квоты на Олимпиаду

Украинские фехтовальщики пропустят матчи чемпионата мира, где будут представлены россияне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney

UA-Футбол
Новина українською

Украинские фехтовальщики не выступят в одиночном разряде на чемпионате мира в Милане, который пройдет с 22 по 25 июля. Об этом рассказал президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

Наши спортсмены будут представлены во всех командных видах (где россиянам и белорусам запрещено выступать), но все личные женские турниры по фехтованию, а также мужские соревнования по фехтованию на шпагах будут вынуждены пропустить.

Этот турнир позволяет набрать очки в мировой рейтинг, определяющий участников Олимпиады 2024.

Напомним, что ранее россиянам и белорусам разрешили участвовать в Азиатских играх 2023.

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В статье: фехтование
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