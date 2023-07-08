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Украинские фехтовальщики пропустят матчи чемпионата мира, где будут представлены россияне
Теряем квоты на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney
Украинские фехтовальщики не выступят в одиночном разряде на чемпионате мира в Милане, который пройдет с 22 по 25 июля. Об этом рассказал президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.
Наши спортсмены будут представлены во всех командных видах (где россиянам и белорусам запрещено выступать), но все личные женские турниры по фехтованию, а также мужские соревнования по фехтованию на шпагах будут вынуждены пропустить.
Этот турнир позволяет набрать очки в мировой рейтинг, определяющий участников Олимпиады 2024.
Напомним, что ранее россиянам и белорусам
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