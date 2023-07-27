Жан Беленюк: Существовала договоренность между Харлан и FIE об отсутствии рукопожатий

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию.

В 1/32 финала ЧМ по фехтованию Харлан обыграла россиянку Анну Смирнову. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к сопернице, но украинка поддержала всех украинских спртсменов и отказалась жать руку сопернице, выставив саблю вперед.

В итоге организаторы приняли решение дисквалифицировать украинку, чем сильно разозлили фанатов.

"Самое циничное в этой истории, что, по моей информации, существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча…" — написал Беленюк в своём телеграм-канале.