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Жан Беленюк: Существовала договоренность между Харлан и FIE об отсутствии рукопожатий
Организаторы поступили цинично
фото - olympics.com
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию.
В 1/32 финала ЧМ по фехтованию Харлан обыграла россиянку Анну Смирнову. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к сопернице, но украинка поддержала всех украинских спртсменов и отказалась жать руку сопернице, выставив саблю вперед.
В итоге организаторы приняли решение дисквалифицировать украинку, чем сильно разозлили фанатов.
"Самое циничное в этой истории, что, по моей информации, существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча…" — написал Беленюк в своём телеграм-канале.
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