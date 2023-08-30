Сборная Украины по волейболу уступила Словении на старте чемпионата Европы

Состоялся стартовый поединок на чемпионате Европы по волейболу, в котором мужская сборная Украины встречалась с командой Словении.

Словенцы сразу завладели преимуществом и долгое время вели в счёте, но нашей команде удалось выровнять положение и вырваться вперед – 25:23.

Во втором сете игра была равная и украинцы чаще лидировали в счете, но повторился сценарий первой партии. Теперь уже словенцы сравняли счет и вышли вперед – 25:22.

Третья и четвертая партия прошли с преимуществом наших соперников и они без особых волнений довели дело до победы.

Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины. Группа В

Словения – Украина 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:20)

Уже завтра в четверг 31 августа украинцы встретятся со сборной Хорватии.