Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по волейболу уступила Словении на старте чемпионата Европы
Неудачный старт подопечных Угиса Крастиньша
Фото: cev.eu
Состоялся стартовый поединок на чемпионате Европы по волейболу, в котором мужская сборная Украины встречалась с командой Словении.
Словенцы сразу завладели преимуществом и долгое время вели в счёте, но нашей команде удалось выровнять положение и вырваться вперед – 25:23.
Во втором сете игра была равная и украинцы чаще лидировали в счете, но повторился сценарий первой партии. Теперь уже словенцы сравняли счет и вышли вперед – 25:22.
Третья и четвертая партия прошли с преимуществом наших соперников и они без особых волнений довели дело до победы.
Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины. Группа В
Словения – Украина 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:20)
Уже завтра в четверг 31 августа украинцы встретятся со сборной Хорватии.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 может прекратить существование
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Кравчук: Когда вернулся Ракицкий, Шахтер его поддержал, а Ворскла поддержала болельщиков
- Украинская каноэ-четверка завоевала бронзу на чемпионате мира 2023
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
Новости по теме
- 23:31 Весь спорт Женская сборная Украины по волейболу узнала соперниц в 1/8 финала ЧЕ
- 20:49 Весь спорт ЧЕ-2023. Женская сборная Украины по волейболу не сумела обыграть Польшу, но вышла в 1/8 финала
- 21:10 Украинские Женская сборная Украины по волейболу вырвала победу в Словении и гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧЕ