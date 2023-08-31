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ЧЕ-2023. Сборная Украины по волейболу уступила Хорватии в решающей партии

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Наша сборная не сумела дожать соперников

ЧЕ-2023. Сборная Украины по волейболу уступила Хорватии в решающей партии

Фото: webmediacache.cev.eu

Новина українською

В четверг, 31 августа, сборная Украины по волейболу провела матч чемпионата Европы. Соперниками нашей команды стали хорваты.

В первом сете команды играли окуратно и до средины счет был равным. Немного прибавив, украинские волейболисты стали уходить в отрыв и выиграли партию - 25:17.

После перерыва хорваты немного прибавили и блокировали атаки нашей команды, что в итоге позволило им сравнять счет в матче – 25:22.

Третью партии наши игроки начали хорошо, сделали уверенный отрыв но гости не собирались сдаваться сократили отставание, но наши волейболисты хорошо отработали и завершили сет 25:20.

И казалось бы, оставалось выиграть один сет и вот она - долгожданная победа. В свою очередь сборная Хорватии сделала выводы из предыдущих партий и действовала решительно, что позволило ей не только выиграть партию, но и тай-брейк, а в итоге и матч.

ЧЕ. Мужчины Группа В.

Украина – Хорватия 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 13:15)

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В статье: сборная Украины по волейболу
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