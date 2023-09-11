Игрок сборной Словении: К матчу с Украиной подойдем серьезно

Диагональный сборной Словении Ник Муянович рассказал о четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2023 по волейболу из Украины:

"Мы хотим выиграть. Безусловно, матч будет очень сложным. Украинцы будут не менее мотивированы, чем мы. Но если мы подойдем к игре серьезно, без недооценки и сделаем то, что умеем, то должны выйти победителями из этой встречи. В первом матче в Варне мы очень плохо подали в первом сете. Кроме того, необходимо будет снизить количество неиспользованных простых мячей и немного поднять уровень приема и защиты за блоком".