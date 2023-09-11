Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок сборной Словении: К матчу с Украиной подойдем серьезно
Игрок высказался о предстоящем матче
фото из свободных источников
Диагональный сборной Словении Ник Муянович рассказал о четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2023 по волейболу из Украины:
"Мы хотим выиграть. Безусловно, матч будет очень сложным. Украинцы будут не менее мотивированы, чем мы. Но если мы подойдем к игре серьезно, без недооценки и сделаем то, что умеем, то должны выйти победителями из этой встречи. В первом матче в Варне мы очень плохо подали в первом сете. Кроме того, необходимо будет снизить количество неиспользованных простых мячей и немного поднять уровень приема и защиты за блоком".
Популярное сейчас
- СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом
- Сборная Украины по волейболу разгромила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2023
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО