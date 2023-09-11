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Клемен Чебуль: Сборная Украины показала нам наши слабые места

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Игрок подвел итоги встречи

Клемен Чебуль: Сборная Украины показала нам наши слабые места

фото из свободных источников

Новина українською

Игрок сборной Словении Клемен Чебуль в послематчевом интервью прокомментировал высказался о победе над Украиной в четвертьфинале чемпионата Европы-2023:

"Мы знали, что это будет сложный матч. Украина показала нам наши слабые места, поэтому нам нужно было отдать всех себя, чтобы победить. Так что мы счастливы пройти в Финал четырех в Риме".

Сейчас мы не думаем о будущем. Мы наслаждаемся моментом. Увидим, кто будет нашим соперником. И потом будем готовиться и настраиваться. Мы знаем, что мы хотим выиграть этот чемпионат Европы. Но сейчас нужно успокоиться, охладить голову. И думать о дальше будем уже завтра.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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Источник:
XSport.ua

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