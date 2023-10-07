Беленюк назвал Гутцайта своим поклонником и рассказал об их отношениях

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк рассказал о своих отношениях с министром молодежи и спорта, президентом НОК Вадимом Гутцайтом. Его слова цитирует sportnews.com.ua:

"Вадим Маркович всегда болеет за меня, является моим самым ярым поклонником. И я сейчас прежде всего являюсь спортсменом. Когда я закончу выступления, будем переориентироваться на что-нибудь другое. Что касается каких-либо противоречивых решений руководителя украинского спорта – мы всегда критикуем людей или их решения, если они этого заслуживают, не боимся выражать свою позицию. И мы не обращаем внимания ни на фамилии, ни на регалии этих людей" – сказал он.

Напомним, что Беленюк был одним из самых резких критиков Гутцайта с начала полномасштабной войны россии против Украины.