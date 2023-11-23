Прометей одержал победу в 1/16 финала Кубка ЕКВ

23 ноября в румынском Миовени состоялся матч 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу среди мужчин, в котором "Прометей" принимал команду "Нова Тех Ликург" из Гронингена, Нидерланды.

Украинцы доминировали на протяжении всего матча и не проиграли ни одной партии.

Свой второй матч команды проведут 29 ноября в Нидерландах.

Кубок ЕКВ по волейболу. Мужчины. 1/16 финала

"Прометей" (Украина) - "Нова Тех Ликург" (Нидерланды) 3:0 (25:21, 25:17, 25:16)