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Прометей одержал победу в 1/16 финала Кубка ЕКВ
Теперь команде предстоит сыграть ответный матч
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23 ноября в румынском Миовени состоялся матч 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу среди мужчин, в котором "Прометей" принимал команду "Нова Тех Ликург" из Гронингена, Нидерланды.
Украинцы доминировали на протяжении всего матча и не проиграли ни одной партии.
Свой второй матч команды проведут 29 ноября в Нидерландах.
Кубок ЕКВ по волейболу. Мужчины. 1/16 финала
"Прометей" (Украина) - "Нова Тех Ликург" (Нидерланды) 3:0 (25:21, 25:17, 25:16)
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