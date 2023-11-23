  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Прометей одержал победу в 1/16 финала Кубка ЕКВ
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей одержал победу в 1/16 финала Кубка ЕКВ

Другие виды

Теперь команде предстоит сыграть ответный матч

Прометей одержал победу в 1/16 финала Кубка ЕКВ

https://prometeyvc.com

Новина українською

23 ноября в румынском Миовени состоялся матч 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу среди мужчин, в котором "Прометей" принимал команду "Нова Тех Ликург" из Гронингена, Нидерланды.

Украинцы доминировали на протяжении всего матча и не проиграли ни одной партии.

Свой второй матч команды проведут 29 ноября в Нидерландах.

Кубок ЕКВ по волейболу. Мужчины. 1/16 финала

"Прометей" (Украина) - "Нова Тех Ликург" (Нидерланды) 3:0 (25:21, 25:17, 25:16)

По теме
yellow-arrow
Александр Абраменко выставил на благотворительный аукцион свои медали Олимпийских игр
yellow-arrow
С Романчуком в составе. Сборная Украины назвала состав на Евро-2023 по плаванию на короткой воде
yellow-arrow
Женская сборная Украины по гандболу назвала состав на сборы в Конча-Заспе
ВК Прометей
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости