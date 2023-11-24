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Санитра: Сосредоточиваемся на чемпионатах мира и Европы

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Главный тренер рассказал о ситуации в команде

Санитра: Сосредоточиваемся на чемпионатах мира и Европы

xsport.ua

Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, что команда сейчас сосредоточена на чемпионатах мира и Европы.

"Сосредоточиваемся на чемпионатах мира и Европы, но хотим показать себя и на каждых стартах Кубка мира. Чтобы был контакт со всеми лучшими спортсменами, которые будут впереди. Думаю, из пяти спортсменов, которых будем иметь на старте, каждый раз один сможет показать такой результат, чтобы мы были довольны выступлением команды.

Буду доволен, если будем бороться за топ-10. Вижу, что сильнее команда будет в США, которые имеют натурализованного новозеландца Райта. Сильными будут финны, швейцарцы, эстонцы тоже прибавили. Поэтому у мужчин в топ-10 будет очень тяжелая борьба.

Мне надо было выбрать шестерку такую, чтобы закрыть старты в Эстерсунде. Потому что здесь программа очень сложная, и, думаю, находится лучшая шестерка среди тех, кто доступен.

Что касается смешанной эстафеты, то по первому этапу не было вопросов, немного решали второй, потому что было больше кандидатов, чтобы его закрыть. Но решили, что сейчас Антон Дудченко, который хорошо пробежал последний старт в Контиолахти", — сказал Санитра.

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Источник:
Суспільне Спорт
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