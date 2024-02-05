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Сборная Украины по фигурному катанию определилась с составом на ЧМ

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Соревнования стартуют 18 марта

Сборная Украины по фигурному катанию определилась с составом на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президиум Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК) утвердил состав команд, которые примут участие в чемпионате мира сезона 2023/2024.

Напомним, что чемпионат мира состоится 18-24 марта 2024 года в Монреале (Канада).

Украину будут представлять:

в мужском одиночном катании — Иван Шмуратко (запасной Кирилл Марсак);

в женском одиночном катании — Анастасия Гожва (запасная Елизавета Бабенко);

в парном катании — София Голиченко/Артем Даренский (запасные Виолетта Серова/Иван Хобта);

в спортивных танцах на льду — Мария Голубцова/Кирилл Белобров (запасные Мария Пинчук/Никита Погорелов).

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Источник:
ukrfsf
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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