Сборная Украины по фигурному катанию определилась с составом на ЧМ

Президиум Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК) утвердил состав команд, которые примут участие в чемпионате мира сезона 2023/2024.

Напомним, что чемпионат мира состоится 18-24 марта 2024 года в Монреале (Канада).

Украину будут представлять:

в мужском одиночном катании — Иван Шмуратко (запасной Кирилл Марсак);

в женском одиночном катании — Анастасия Гожва (запасная Елизавета Бабенко);

в парном катании — София Голиченко/Артем Даренский (запасные Виолетта Серова/Иван Хобта);

в спортивных танцах на льду — Мария Голубцова/Кирилл Белобров (запасные Мария Пинчук/Никита Погорелов).