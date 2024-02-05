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Сборная Украины по фигурному катанию определилась с составом на ЧМ
Соревнования стартуют 18 марта
Getty Images/Global Images Ukraine
Президиум Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК) утвердил состав команд, которые примут участие в чемпионате мира сезона 2023/2024.
Напомним, что чемпионат мира состоится 18-24 марта 2024 года в Монреале (Канада).
Украину будут представлять:
в мужском одиночном катании — Иван Шмуратко (запасной Кирилл Марсак);
в женском одиночном катании — Анастасия Гожва (запасная Елизавета Бабенко);
в парном катании — София Голиченко/Артем Даренский (запасные Виолетта Серова/Иван Хобта);
в спортивных танцах на льду — Мария Голубцова/Кирилл Белобров (запасные Мария Пинчук/Никита Погорелов).
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