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София Лискун и Ксения Байло добыли олимпийскую лицензию в прыжках в воду
Невероятный результат в исполнении украинских спортсменок
Фото: Чемпіон
София Лискун и Ксения Байло получили олимпийскую лицензию в прыжках в воду и отобрались на Игры-2024 в Париж в синхронных прыжках с 10-метровой платформы.
Украинки финишировали пятыми и получили одну из четырех путевок на Олимпиаду.
Стоит отметить, что эта лицензия стала для Украины четвертой на Олимпиаду-2024 в прыжках в воду.
Всего на соревнования в Париже отобрались 69 спортсменов.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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