София Лискун и Ксения Байло добыли олимпийскую лицензию в прыжках в воду

София Лискун и Ксения Байло получили олимпийскую лицензию в прыжках в воду и отобрались на Игры-2024 в Париж в синхронных прыжках с 10-метровой платформы.

Украинки финишировали пятыми и получили одну из четырех путевок на Олимпиаду.

Стоит отметить, что эта лицензия стала для Украины четвертой на Олимпиаду-2024 в прыжках в воду.

Всего на соревнования в Париже отобрались 69 спортсменов.