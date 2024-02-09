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Представлены медали Олимпийских игр — 2024
На них присутствуют фрагменты Эйфелевой башни
фото из свободных источников
8 февраля в штаб-квартире оргкомитета летних Олимпийских игр в Париже были представлены медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.
"Было проделано огромное количество работы, чтобы попытаться объединить эти драгоценные металлы — золото, серебро и бронзу — с самым драгоценным металлом в Эйфелевой башне, драгоценном камне французской короны. Итак, что особенного в медалях 2024 года, так это их сочетание, сплав…" — цитирует председателя оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге официальный сайт МОК.
Напомним, Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.
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