Представлены медали Олимпийских игр — 2024

8 февраля в штаб-квартире оргкомитета летних Олимпийских игр в Париже были представлены медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

"Было проделано огромное количество работы, чтобы попытаться объединить эти драгоценные металлы — золото, серебро и бронзу — с самым драгоценным металлом в Эйфелевой башне, драгоценном камне французской короны. Итак, что особенного в медалях 2024 года, так это их сочетание, сплав…" — цитирует председателя оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге официальный сайт МОК.

Напомним, Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.