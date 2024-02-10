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Алексей Середа – бронзовый призер чемпионата мира в прыжках с 10-метровой вышки
Третья награда для Украины
Фото: TCH
Украинский спортсмен Алексей Середа выиграл бронзовую награду на чемпионате мира по водным видам спорта.
Наш спортсмен занял третье место в дисциплине прыжков с 10-метровой вышки. По итогам своего выступления украинец набрал 441,70 балла. Это первая награда в истории нашего государства по данной дисциплине.
Золотая и серебряная медали достались представителям Китая. В активе Хао Яна 564,05 балла, а у его соотечественника Юань Цао – 553,20 балла.
Отметим, что эта награда стала третьей для Украины на чемпионате мира-2024. Ранее Середа и Болюх взяли серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, а женская сборная по артистическому плаванию завоевала бронзу в акробатической программе.
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