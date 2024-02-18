Украина завоевала еще две награды на Кубке мира по спортивной гимнастике

Украина завоевала три награды на Кубке мира по спортивной гимнастике, который проходит в египетском Каире. Илья Ковтун завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях. Его золотой результат составил сумму баллов 15.600. Вице-чемпион мира в многоборье в прошлом году перенес операцию на правой ноге.

29-летний гимнаст национальной сборной Украины Олег Верняев занял второе место с результатом 15,230.

Напомним, ранее серебряную медаль нашей сборной принес в опорном прыжке Назар Чепурной.

В целом Украина закончила этап Кубка мира с тремя наградами.