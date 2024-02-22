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НОК Украины обратился к Всемирному и Европейскому союзу тхэквондо из-за допуска россиян к турниру в Софии

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Спортсмены активно поддерживали войну в Украине

НОК Украины обратился к Всемирному и Европейскому союзу тхэквондо из-за допуска россиян к турниру в Софии

Новина українською

НОК Украины обратился к Всемирному и Европейскому союзу тхэквондо в связи с грубым нарушением рекомендаций МОК

Национальный олимпийский комитет Украины вместе с Министерством молодежи и спорта Украины и Федерацией тхэквондо Украины в очередной раз обратились к Всемирному тхэквондо (WT) и Европейскому союзу тхэквондо (ETU) в связи с тем, что к Европейскому квалификационному турниру, который будет проходить в Софии (Болгария), были допущены представители России, которые поддерживают войну в Украине, в частности Максим Храмцов, Полина Хан и Татьяна Минина.

В письме приводятся факты поддержки войны российскими атлетами. В частности Максим Храмцов выражал поддержку Владимиру Путину и использовал букву Z в своих постах в соцсетях, Татьяна Минина понравилась посты в поддержку военной агрессии против Украины, Полине Хан понравились посты в поддержку российской агрессии в Instagram.

Допуск этих спортсменов к европейскому квалификационному турниру противоречит решению и рекомендациям МОК от 28 марта 2023 года и 08 декабря 2023 года, и такие спортсмены не могут быть допущены к международным соревнованиям, в том числе отборочных соревнований к ОИ Париж-2024.

В то же время позиция Украины остается непоколебимой. Пока российские войска при поддержке белорусского правительства продолжают совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях в любом, включая нейтральный, статусе.

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НОК
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Источник:
НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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