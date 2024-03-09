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Гимнастика. Украинец Ковтун берет золото на этапе Кубка мира в Баку

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Обошел олимпийского чемпиона

Гимнастика. Украинец Ковтун берет золото на этапе Кубка мира в Баку

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал золотую награду на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).

Наш спортсмен стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях. За свое выступление Илья набрал 14,900 баллов. Серебро в активе действующего олимпийского чемпиона в данном виде программы Цзоу Цзиньюаня (14,900), а ТОП-3 замкнул представитель Колумбии Анхель Барахас (14,700).

Олимпийский чемпион 2016 в этой дисциплине Олег Верняев набрал за свое выступление 14.566 балла и стал в итоге пятым.

Напомним, что ранее украинский скелетонист Гераскевич завоевал бронзу в США.

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