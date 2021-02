Australian Open. Барти не проиграла ни одного гейма в первом круге, успехи Кенин и Плишковой

Первая ракетка мира Эшли Барти всего за 45 минут разгромила Данку Ковинич (6:0, 6:0). Барти реализовала 6 из 8 брейк-поинтов, а на своей подаче проиграла только 3 мяча из 27. Во втором круге лидер посева встретится с Сарой Соррибес-Тормо или Дарьей Гавриловой.

@ashbarty concedes points en route to the second round of #AO2021.#AusOpen pic.twitter.com/Sx8rjSmRYA