Australian Open. Барти не проиграла ни одного гейма в первом круге, успехи Кенин и Плишковой

Первая ракетка мира Эшли Барти всего за 45 минут разгромила Данку Ковинич (6:0, 6:0). Барти реализовала 6 из 8 брейк-поинтов, а на своей подаче проиграла только 3 мяча из 27. Во втором круге лидер посева встретится с Сарой Соррибес-Тормо или Дарьей Гавриловой.

София Кенин защиту титула начала с трудовой победы над 133-й ракеткой мира Мэддисон Инглис (7:5, 6:4). Американка в первом сете проигрывала 1:3, а во второй партии при счете 5:4 отыграла брейк-поинт. Впереди у Кенин непростой матч с Кайей Канепи, которая на прошлой неделе дошла до финала на турнире в Мельбурне.

Каролина Плишкова не встретила серьезного сопротивления со стороны Ясмин Паолини (6:0, 6:2), обыграв теннисистку из Италии за 51 минуту. В активе Плишковой 6 эйсов и 5 брейков, а ее следующей соперницей станет Даниэль Роуз-Коллинс.