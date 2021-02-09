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Australian Open. Барти не проиграла ни одного гейма в первом круге, успехи Кенин и Плишковой
Топ-сеяные победно стартовали в Мельбурне
Первая ракетка мира Эшли Барти всего за 45 минут разгромила Данку Ковинич (6:0, 6:0). Барти реализовала 6 из 8 брейк-поинтов, а на своей подаче проиграла только 3 мяча из 27. Во втором круге лидер посева встретится с Сарой Соррибес-Тормо или Дарьей Гавриловой.
You might want to ???????????? ???????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ????@ashbarty concedes ???? points en route to the second round of #AO2021.#AusOpen pic.twitter.com/Sx8rjSmRYA— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021
София Кенин защиту титула начала с трудовой победы над 133-й ракеткой мира Мэддисон Инглис (7:5, 6:4). Американка в первом сете проигрывала 1:3, а во второй партии при счете 5:4 отыграла брейк-поинт. Впереди у Кенин непростой матч с Кайей Канепи, которая на прошлой неделе дошла до финала на турнире в Мельбурне.
Каролина Плишкова не встретила серьезного сопротивления со стороны Ясмин Паолини (6:0, 6:2), обыграв теннисистку из Италии за 51 минуту. В активе Плишковой 6 эйсов и 5 брейков, а ее следующей соперницей станет Даниэль Роуз-Коллинс.
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