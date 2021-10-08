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Снигур не смогла выйти в полуфинал турнира в Шербур-ан-Котантен

Теннис
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Дарья зачехлила ракетку

Снигур не смогла выйти в полуфинал турнира в Шербур-ан-Котантен

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№192 WTA) покинула 25-тысячник ITF во Франции.

В четвертьфинале украинка была посеянная под четвертым номером. В затяжном трехсетовом поединке Дарья не смогла справиться с шестой сеяной Арианой Хартоно из Нидерландов (№243 WTA).

Шербур-ан-Котантен. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Арианне Хартоно (Нидерланды) – 6:3, 5:7, 6:7(3)

Следующим турниром украинки станет ITF W80 во французском Пуатье.

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В статье: Дарья Снигур
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