Рууд стал седьмым участником Итогового турнира АТР

Каспер Рууд накануне в 1/8 финала Мастерса в Париже разгромил Маркоса Хирона (6:2, 6:1) и досрочно застолбил за собой путевку на Итоговый турнир АТР.

Ruud is IN for TURIN ????????



???????? @CasperRuud98 becomes the seventh singles qualifier for the #NittoATPFinals ???? pic.twitter.com/ICi5pPwjDe