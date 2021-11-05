Рууд стал седьмым участником Итогового турнира АТР

Каспер Рууд накануне в 1/8 финала Мастерса в Париже разгромил Маркоса Хирона (6:2, 6:1) и досрочно застолбил за собой путевку на Итоговый турнир АТР.

Ruud is IN for TURIN ????????



???????? @CasperRuud98 becomes the seventh singles qualifier for the #NittoATPFinals ???? pic.twitter.com/ICi5pPwjDe — ATP Tour (@atptour) November 4, 2021

Рууд стал седьмым участником ATP Finals в Турине после Новака Джоковича, Александра Зверева, Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса, Андрея Рублева и Маттео Берреттини.

Обладателем последней путевки на Итоговый чемпионат сегодня может стать Хуберт Хуркач, которому в четвертьфинале Мастерса в Париже нужно обыграть Джеймса Дакворта.

Итоговый турнир АТР пройдет с 14 по 21 ноября.