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Стал известен полный состав участников молодёжного Итогового турнира АТР

Теннис
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Соревнования стартуют 9 ноября

Стал известен полный состав участников молодёжного Итогового турнира АТР

Новина українською

Французский теннисист Юго Гастон стал последним квалифицировавшимся игроком на молодёжный Итоговый турнир АТР. На соревнованиях сыграют лучшие игроки сезона в возрасте до 21 года.

Впервые квалифицироваться на турнир в Милане Гастону помог выход в четвертьфинал "Мастерса" в Париже, который он оформил благодаря победе над ещё одним представителем NextGen Карлосом Алькарасом.

Полный список участников молодёжного Итогового турнира АТР:

Карлос Алькарас (Испания, 35-й номер рейтинга АТР), Себастьян Корда (США, 39), Брэндон Накашима (США, 65), Лоренцо Музетти (Италия, 67), Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, 85), Юго Гастон (Франция, 103), Себастьян Баес (Франция, 111), Хольгер Руне (Норвегия, 118).

Молодёжный Итоговый турнир АТР запланирован на 9-13 ноября.

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В статье: Юго Гастон
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