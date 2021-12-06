  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чемпионка US Open-2019 пропустит старт сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионка US Open-2019 пропустит старт сезона

Теннис
(1 голосов)

В том числе и Australian Open

Чемпионка US Open-2019 пропустит старт сезона

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску сообщила, что пропустит начало сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии – 2022.

"Как вы знаете, последние два года по разным причинам сложились для меня очень непросто. В частности, в этом году я провела несколько недель в полной изоляции, и это негативно сказалось на мне как физически, так и психологически. Кроме того, моя бабушка из-за ковида провела несколько недель в реанимации, и это тоже очень сильно по мне ударило.

Часто я чувствовала себя не в своей тарелке, особенно когда тренировалась или играла матчи. Мне казалось, что на моих плечах лежит тяжесть всего мира. Я не могла абстрагироваться от всего, что происходило за пределами корта, чувствовала общую грусть и панику вокруг, и это негативно на мне сказалось.

Я хочу дать себе время перезарядиться, восстановиться, извлечь из этого опыт (как бы банально это не звучало) и продолжить вдохновлять других людей своей благотворительной деятельностью, отдачей и работой над собой. Я знаю, что, если сделаю это, стану сильнее, чем когда бы то ни было. Поэтому я не начну сезон в Австралии, а использую это время, чтобы подумать, потренироваться и подготовиться к дальнейшим турнирам", — написала Андрееску в "сториз" своего "инстаграма".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бьянка Андрееску
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...