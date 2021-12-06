Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионка US Open-2019 пропустит старт сезона
В том числе и Australian Open
фото - flashscore.com.ua
Чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску сообщила, что пропустит начало сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии – 2022.
"Как вы знаете, последние два года по разным причинам сложились для меня очень непросто. В частности, в этом году я провела несколько недель в полной изоляции, и это негативно сказалось на мне как физически, так и психологически. Кроме того, моя бабушка из-за ковида провела несколько недель в реанимации, и это тоже очень сильно по мне ударило.
Часто я чувствовала себя не в своей тарелке, особенно когда тренировалась или играла матчи. Мне казалось, что на моих плечах лежит тяжесть всего мира. Я не могла абстрагироваться от всего, что происходило за пределами корта, чувствовала общую грусть и панику вокруг, и это негативно на мне сказалось.
Я хочу дать себе время перезарядиться, восстановиться, извлечь из этого опыт (как бы банально это не звучало) и продолжить вдохновлять других людей своей благотворительной деятельностью, отдачей и работой над собой. Я знаю, что, если сделаю это, стану сильнее, чем когда бы то ни было. Поэтому я не начну сезон в Австралии, а использую это время, чтобы подумать, потренироваться и подготовиться к дальнейшим турнирам", — написала Андрееску в "сториз" своего "инстаграма".
Популярное сейчас
- Жажа Коэльо на 4 года дисквалифицирован из-за допинга
- "Я могу поставить самую высокую оценку". Ахметов оценил провал Шахтера в ЛЧ
- Два лидера Ворсклы попали в сферу интересов Металлиста - СМИ
- Команда РТФ выиграла Кубок Дэвиса
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО