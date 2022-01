Радукану вылетела с Australian Open после второго раунда

Эмма Радукану в статусе 18-й сеяной во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 36 минут сенсационно проиграла 98-й ракетке мира Данке Ковинич (4:6, 6:4, 3:6).

History maker ????????@DankaKovinic upsets Emma Raducanu 6-4 4-6 6-3 to become the first player representing Montenegro to reach the third round of a Grand Slam.



