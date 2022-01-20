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Радукану вылетела с Australian Open после второго раунда
Сенсация US Open едет домой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эмма Радукану в статусе 18-й сеяной во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 36 минут сенсационно проиграла 98-й ракетке мира Данке Ковинич (4:6, 6:4, 3:6).
History maker ????????@DankaKovinic upsets Emma Raducanu 6-4 4-6 6-3 to become the first player representing Montenegro to reach the third round of a Grand Slam.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2022
????: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wauKCPG1KU
Радукану провалила 7 геймов на своей подаче, а на приеме сделала всего 6 брейков. Также британка сделала 39 невынужденных ошибок и выиграла лишь 53% очков с первого мяча.
Эмма Радукану впервые в карьере проиграла матч в основной сетке турнира Большого шлема.
Данка Ковинич в третьем раунде Australian Open сыграет с Симоной Халеп или Беатрис Хаддад Майя.
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