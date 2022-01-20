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Радукану вылетела с Australian Open после второго раунда

Теннис
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Сенсация US Open едет домой

Радукану вылетела с Australian Open после второго раунда

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эмма Радукану в статусе 18-й сеяной во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 36 минут сенсационно проиграла 98-й ракетке мира Данке Ковинич (4:6, 6:4, 3:6).

Радукану провалила 7 геймов на своей подаче, а на приеме сделала всего 6 брейков. Также британка сделала 39 невынужденных ошибок и выиграла лишь 53% очков с первого мяча.

Эмма Радукану впервые в карьере проиграла матч в основной сетке турнира Большого шлема.

Данка Ковинич в третьем раунде Australian Open сыграет с Симоной Халеп или Беатрис Хаддад Майя.

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В статье: Australian Open Эмма Радукану
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